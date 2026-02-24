Іспанія

Португалець зізнався, що ще набирає форму, але цінує вимогливість нового наставника.

Захисник Барселони Жоау Канселу поділився враженнями від повернення до європейського футболу після виступів за Аль-Хіляль, а також розповів про співпрацю з головним тренером каталонців Гансі Фліком.

Футболіст визнав, що на момент переходу не перебував у оптимальних фізичних кондиціях, однак поступово наближається до свого звичного рівня.

"Коли я перейшов до Барселони з Аль-Хіляля, був не в найкращій формі, фізично не був на тому ж рівні, що й мої товариші по команді.

Зараз я поступово повертаюся на колишній високий рівень. Флік дуже вимогливий, як і сам клуб загалом... Мені це подобається", — зазначив Канселу.

Раніше повідомлялось, що Бальде втратив статус беззаперечного гравця основи Барселони.