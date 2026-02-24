Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 23 лютого 2026 року.

Жирона у матчі 25 туру іспанської Ла Ліги в гостях поділила очки з Алавесом (2:2).

Рахунок у матчі було відкрито на п'ятій хвилині зусиллями Лукаса Боє, після чого на 31 хвилині цифри на табло зрівняв український форвард Владислав Ванат, скориставшись скидкою від Акселя Вітселя.

У середині другого тайму український вінгер Віктор Циганков вийшов віч-на-віч після класної передачі Аззедіна Унахі, і обігравши воротаря суперника, відправив м'яч у ворота. Проте останнє слово було за господарями поля, коли на 89 хвилині Боє головою точно пробив у ворота, оформивши дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Алавес — Жирона у рамках 25-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Алавес — Жирона 2:2

Голи: Боє, 5, 89 - Ванат, 31 Циганков, 73.

Алавес: Сівера — Отто, Теналья, Парада — Перес (Суарес, 77), Ібаньєс (Калебе, 77), Бланко (Маньяс, 88), Енрікес — Мартінес, Боє, Аленья (Гевара, 88).

Жирона: Гассаніга — Рінкон, Рейс, Блінд, Мартін (Бельтран, 61) — Циганков (Стуані, 85), Лемар (Ечеверрі, 61), Вітсель, Мартін (Бельтран, 61), Хіль (Франсес, 84) — Ванат (Унахі, 68).

Попередження: Мартінес, Енрікес — Ечеверрі, Бельтран.