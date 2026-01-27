Іспанія

16-річний нападник входить до довгострокових планів клубу.

Мадридський Реал уклав перший професійний контракт із нападником Енцо Алвесом — сином колишнього захисника клубу Марсело. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Енцо Алвес перебуває у структурі Реала з 2024 року та наразі виступає за команду U18 на позиції центрального нападника. У клубі високо оцінюють потенціал 16-річного футболіста та розглядають його як перспективного гравця для майбутніх проєктів.

Очікується, що Алвес стане частиною довгострокової стратегії розвитку мадридського клубу.

