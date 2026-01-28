Іспанія

Залишилось дочекатись відповіді самого гравця.

Бельгійський нападник італійського Наполі Сіріл Нгонге в цьому сезоні виступає за Торіно на правах оренди.

Проте в першій частині сезону 25-річний виконавець грав порівняно небагато, тож уже взимку замислився над зміною клубу.

На рахунку гравця наразі 1146 хвилин у 23 матчах, один гол та дві гольові передачі.

При цьому першу пропозицію від іншого колективу, іспанської Мальорки, Нгонге вже встиг відхилити.

Але на цьому зацікавленість із Піренейського півострова себе не вичерпала — каталонський Еспаньйол вийшов на контакт із Наполі та запропонував оренду до кінця сезону з правом викупу.

Поміж клубами швидко було досягнута домовленість, проте футболіст свою відповідь ще не надавав.