Каталонці уникнули домашньої поразки завдяки голу на 90+4-й хвилині.

У поєдинку 21-го туру іспанської Ла Ліги Жирона на своєму полі зіграла внічию з Хетафе — 1:1. Гості виглядали впевненіше після перерви, проте каталонці знайшли сили вирівняти рахунок на останніх хвилинах.

Луіс Васкес відкрив рахунок на 59-й хвилині, вивівши Хетафе вперед після точного удару з середньої відстані. Жирона довго шукала шляхи до воріт суперника: кілька гострих моментів створили Циганков та Ванат, а Лемар та Рейс намагалися додати загострення у штрафному майданчику гостей.

Врятувати команду вдалося на 90+4-й хвилині: Рейс замкнув навіс Морено і зрівняв рахунок ударом головою, подарувавши Жироні цінну нічию. Українці Ванат і Циганков відіграли активну роль у атакувальних діях, але залишилися без результативних дій, тоді як Ванат ще й отримав жовту картку у компенсований час.

Жирона — Хетафе 1:1

Голи: Рейс, 90+4 - Луіс Васкес, 59

Жирона: тер Штеген — Рінкон Лумбрерас (Франсес, 82), Рейс, Блінд, Морено — Мартін, Бельтран — Циганков, Лемар (Ечеверрі, 63), Хіль (Рока Касальс, 71) — Ванат

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Дуарте, Джене, Ромеро — Феменія, Арамбаррі, Мілья, Мартін — Л. Васкес (Боселлі, 86), Сатріано

Попередження: Лемар, Морено, Мартін, Бельтран, Касальс, Ванат — Дуарте, Сатріано