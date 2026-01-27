Іспанія

Форвард відновився після травми та може зіграти в матчі Ліги чемпіонів проти Копенгагена.

Нападник Барселони Ферран Торрес знову тренується з основною командою після травми напівперетинчастого м’яза правої ноги, отриманої у програному матчі з Реалом Сосьєдад (1:2).

Торрес пропустив два наступні поєдинки, але тепер має шанс вийти на поле вже у грі Ліги чемпіонів проти Копенгагена, яка відбудеться 28 січня.

Нинішнього сезону форвард провів 27 матчів у всіх турнірах, забив 15 голів та віддав одну результативну передачу. Барселона наразі лідирує у Прімері і готується до ключових поєдинків у чемпіонаті та Лізі чемпіонів.