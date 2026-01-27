Іспанія

Андалусійці домовилися про перехід Ніла Мопе до кінця сезону з можливістю придбання за 6 мільйонів євро.

Іспанська Севілья близька до підписання нападника Марселя Ніла Мопе, який раніше виступав в одному клубі з українцем Віталієм Миколенком.

Як повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо, андалусійський клуб досяг принципової домовленості з марсельцями щодо оренди 29-річного французького форварда до кінця поточного сезону. Угода також передбачає опцію викупу за 6 мільйонів євро, яка не є обов’язковою.

Очікується, що найближчим часом Мопе пройде медичний огляд і після цього приєднається до нової команди.

У поточному сезоні Ніл Мопе провів три матчі за Марсель у всіх турнірах та забив один гол. Загалом у складі провансальського клубу нападник відіграв 27 поєдинків, записавши на свій рахунок 5 голів та 4 результативні передачі.