Іспанія

31-річний півзахисник перейшов до клубу Ла Ліги з англійського Вест Гема.

Іспанська Валенсія повідомила про перехід центрального півзахисника Гвідо Родрігеса, який раніше виступав за англійський Вест Гем. Про укладення угоди поінформувала пресслужба клубу.

Деталі контракту сторони не розголошують. За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість 31-річного футболіста становить 6 мільйонів євро.

Аргентинський опорний півзахисник добре знайомий з іспанським чемпіонатом. У період з 2020 по 2024 рік Родрігес захищав кольори Бетіса, провівши за севільський клуб 173 офіційні матчі.

У різні роки Гвідо Родрігес також виступав за Тіхуану, Америку, Рівер Плейт і Дефенса і Хустісія. У 2022 році він став чемпіоном світу у складі національної збірної Аргентини.

У сезоні 2025/26 Родрігес взяв участь у восьми матчах за Вест Гем, не відзначившись результативними діями.

Після 21 туру чемпіонату Іспанії Валенсія посідає 14-те місце в турнірній таблиці, маючи 23 очки. Наступний матч команда проведе 1 лютого на виїзді проти Бетіса. Початок зустрічі запланований на 17:15 за київським часом.