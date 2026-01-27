Іспанія

Севільський клуб оцінює бразильського центрбека у 40—50 мільйонів євро.

Мадридський Реал проявляє інтерес до центрального захисника Бетіса Натана. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур. За інформацією джерела, за 23-річним бразильцем також стежать Челсі та Ньюкасл.

Керівництво Бетіса визначило трансферну вартість футболіста в межах від 40 до 50 мільйонів євро. Чинний контракт Натана з клубом із Севільї розрахований до червня 2030 року.

У поточному сезоні захисник провів 27 матчів у всіх турнірах та відзначився однією результативною передачею. Згідно з оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 20 мільйонів євро.

Після 21 туру чемпіонату Іспанії Реал Мадрид посідає друге місце в турнірній таблиці, маючи 51 очко та відстаючи від лідера Барселони на один бал. Бетіс розташовується на шостій позиції з 32 очками.