Барселона перехопила захисника у гранда Серії А.

Барселона продовжує підсилювати свою академію та резервний склад перспективними гравцями з усієї Європи. Як повідомляє авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо, клуб досяг повної домовленості про перехід 18-річного захисника Генка Ювенслі Онстейна.

За інформацією джерела, угоду повністю закрито. Усі необхідні документи вже підготовлені та підписані. Нідерландський футболіст приєднається до Барселони Б»Примітно, що каталонцям довелося витримати конкуренцію за гравця.

Онстейн був дуже близький до переходу в один із клубів італійської Серії А, однак пропозиція Барселони змінила плани молодого захисника, і він обрав іспанський вектор розвитку кар'єри.

Ювенслі Онстейн виступає на позиції центрального захисника і вважається одним із талантів академії бельгійського Генка, яка відома вихованням зірок світового рівня (таких як Кевін Де Брюйне та Тібо Куртуа).