Ліга Європи

Наставник Астон Вілли ризикнув лідером у матчі, який вже нічого не вирішував, і тепер може втратити головного бомбардира в розпал чемпіонської гонки.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері опинився під шквалом критики після переможного матчу Ліги Європи проти Зальцбурга (3:2).

Причиною стала травма ключового нападника команди Оллі Воткінса, який був змушений залишити поле ще у першому таймі через пошкодження підколінного сухожилля. Ситуація викликала обурення експертів та вболівальників, адже Вілла на той момент вже гарантувала собі місце в топ-8 Ліги Європи та пряму путівку до 1/8 фіналу. Результат поєдинку проти Зальцбурга не мав жодного турнірного значення.

Попри це, Емері випустив в основі свого найкращого бомбардира, замість того щоб надати йому відпочинок перед важливими матчами АПЛ. Сам Унаї після матчу намагався применшити серйозність ситуації, проте його коментарі виглядали стриманими. Іспанський фахівець зазначив, що сподівається на краще, але участь форварда у найближчій грі під великим питанням.

"Він щось відчув, але не надто сильний біль. Ми проведемо обстеження. Сподіваємося, що це несерйозно, але я не знаю, чи буде він готовий до неділі", — прокоментував Емері.

Травма Воткінса сталася в найгірший можливий момент. Астон Вілла зараз йде третьою в АПЛ, маючи рівну кількість очок із Манчестер Сіті та відстаючи від лідера (Арсенала) лише на 4 пункти. Втрата головного форварда може дорого коштувати команді, яка вперше за понад 40 років реально претендує на титул.