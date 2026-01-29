Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 29 січня 2026 року.

Каталонська Барселона у матчі восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграла данський Копенгаген на власному полі (4:1).

Команда Ганса-Дітера Фліка знову неприємно здивувала своїх уболівальників швидким пропущеним голом на тлі подальшого домінування над суперниками.

Але цього разу "блаугранас" провели потужний другий тайм, де із запасом відігрались за помилку стартових хвилин.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Копенгаген у рамках восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Барселона — Копенгаген 4:1

Голи: Левандовські, 48, Ямаль, 60, Діас, 69 (пен), Рашфорд, 85 — Дадасон, 4

Барселона: Ж. Гарсія (Берналь, 46) — Кунде, Кубарсі, Мартін (Араухо, 72), Бальде — Ольмо (Рашфорд, 72), Е. Гарсія (Берналь, 46) — Ямаль, Лопес (Касадо, 79), Діас — Левандовські (Торрес, 81)

Копенгаген: Котарські — Мелінг, Хацидіакос, Перейра, Лопес — Ларссон (Роберт, 65), Судзукі, Клем (Еміл Мадсен, 55), Ашурі (Мукоко, 65) — Ельюнуссі (Геєр, 78), Дадасон (Классон, 55)

Попередження: Ямаль, Лопес — Судзукі, Мелінг