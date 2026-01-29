Ліга чемпіонів

Український голкіпер Бенфіки поділився емоціями від дебютного взяття воріт, яке вивело "орлів" у плей-оф Ліги чемпіонів.

Воротар лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін розповів про враження від забитого м'яча у поєдинку 8-го туру загального етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Бенфіка — Реал Мадрид 4:2 Відео голів та огляд матчу

"Спочатку я не зовсім розумів, чого від мене хочуть. Коли збагнув, що мене відправляють у чужий штрафний майданчик, одразу побіг туди. Це було справжнє божевілля. Мені вдалося забити — це мій перший гол у професійній кар'єрі. Неймовірний момент", — наводить слова українця видання A Bola.

Нагадаємо, Бенфіка здобула домашню перемогу над підопічними Альваро Арбелоа з рахунком 4:2. Саме гол Трубіна на останніх секундах гарантував команді Жозе Моурінью участь у раунді плей-оф турніру.

