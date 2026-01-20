Іспанія

Німецький голкіпер проведе залишок сезону в складі команди Мічела.

Каталонська Жирона офіційно оголосила про підписання воротаря Барселони Марка-Андре тер Штегена.

Досвідчений німецький голкіпер приєднався до клубу на правах оренди. Термін оренди розрахований до кінця поточного сезону — червня 2026 року. Також стали відомі фінансові подробиці переходу.

Згідно з домовленостями між клубами, Жирона покриє лише частину заробітної плати футболіста. Йдеться про суму близько півмільйона євро , яку біло-червоні виплатять німцю за період його перебування на Монтіліві.