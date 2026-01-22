Іспанія

Рада директорів клубу затвердила день голосування

Каталонська Барселона виступила з офіційною заявою щодо майбутнього керівництва клубу. Рада директорів остаточно визначилася з датою проведення виборів президента.

Згідно з офіційним повідомленням, голосування відбудеться в неділю, 15 березня 2026 року. Саме цього дня офіційні члени клубу (сосіос) матимуть змогу віддати свої голоси за кандидата, який керуватиме грандом світового футболу в найближчі роки.

Це рішення запускає офіційний виборчий процес та передвиборчу гонку кандидатів, яка обіцяє бути гарячою.

Новий президент заступить на посаду 1 липня. Наразі посаду з 2021 року обіймає Жоан Лапорта, який також буде балотуватися. Інші претенденти – Віктор Фонт, Хавʼєр Вілахоана і Марк Сірія.