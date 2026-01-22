Ліга чемпіонів

Каталонський клуб пропускає голи у десяти матчах поспіль у єврокубках.

21 січня в матчі загального етапу Ліги чемпіонів Барселона двічі пропустила проти Славії, встановивши новий рекорд для клубу.

Вперше в історії свого виступу в Лізі чемпіонів каталонська команда пропускає голи у десяти зустрічах поспіль.

Раніше Барселона пропускала від таких суперників: Боруссія Дортмунд (3 голи), Інтер (3), знову Інтер (4), Ньюкасл (1), ПСЖ (2), Олімпіакос (1), Брюгге (3), Челсі (3), Айнтрахт (1) та Славія (2).

Нагадаємо, раніше було оголошено список претендентів на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів. Серед претендентів гравець Барси.