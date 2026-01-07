Іспанія

Український півзахисник отримав визнання за результативну гру наприкінці року.

Атакуючого півзахисника національної збірної України Віктора Циганкова визнано найкращим гравцем Жирони за підсумками грудня. Про це повідомила пресслужба каталонського клубу.

Упродовж грудня 28-річний український вінгер узяв участь у чотирьох матчах у всіх турнірах, у яких відзначився двома забитими м’ячами та зробив вагомий внесок у результати команди.

Загалом у поточному сезоні Циганков провів за Жирону 14 поєдинків, записавши до свого активу п’ять голів і дві результативні передачі.