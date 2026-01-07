Український півзахисник отримав визнання за результативну гру наприкінці року.
Віктор Циганков, Getty Images
07 січня 2026, 19:19
Атакуючого півзахисника національної збірної України Віктора Циганкова визнано найкращим гравцем Жирони за підсумками грудня. Про це повідомила пресслужба каталонського клубу.
Упродовж грудня 28-річний український вінгер узяв участь у чотирьох матчах у всіх турнірах, у яких відзначився двома забитими м’ячами та зробив вагомий внесок у результати команди.
Загалом у поточному сезоні Циганков провів за Жирону 14 поєдинків, записавши до свого активу п’ять голів і дві результативні передачі.