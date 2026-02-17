Ліга чемпіонів

Football.ua представляє прев'ю матчу восьмого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 17 січня та розпочнеться о 19:45.

Попередній раунд плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА відкриватиме раннє протистояння в столиці Туреччини, де місцевий Галатасарай спробує зачепитись за результат у грі проти туринського Ювентуса.

ГАЛАТАСАРАЙ — ЮВЕНТУС

ВІВТОРОК, 17 СІЧНЯ, 19:45 ▪️ АЛІ САМІ ЄН, СТАМБУЛ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАННІ МАККЕЛІ (НІДЕРЛАНДИ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

"Леви" під орудою Окана Бурука в першій половині основного раунду забезпечили собі дев’ять залікових балів, чого в підсумку виявилось достатнім для того, щоб навіть за умови провалу та лише однієї нічиєї в другій частині поєдинків опинитись у плей-оф. Це вже є гарним здобутком для представника турецької Суперліги, але гарячі та амбітні власники клубу навряд чи не ставитимуть завдання перед тренерським штабом щодо виходу до 1/8 фіналу.

Наразі важко оцінити, чи пощастило із суперником Галатасараю, чи ні, оскільки туринський Ювентус залишається собою навіть у послідовності не надто вдалих результатів останніх матчах, але при цьому цілком турки могли отримати й більш стабільного опонента на цій стадії змагань. Команда за каденції Лучано Спаллетті явно зробила більш помітний ухил в атаку, але водночас це відкриває можливості для опонентів, чим ті повсякчас користуються.

Наприклад, як це було в останній грі Юве проти міланського Інтера. Хоча там і мала місце кричуща помилка головного арбітра, що в підсумку стало однією з причин поразки туринців у Загальноіталійському дербі (2:3). Галатасарай тим часом останній матч проти дійсно потужного суперника грав ще в січні на полі Манчестер Сіті (0:2), тоді як на внутрішній арені команда Бурука впевнено втримує лідерство й має опонента в особі Коньяспора на вихідних поміж дуелями в Лізі чемпіонів.

У "зебр" тим часом буде Комо, і це також виклик для Спаллетті, якому доведеться вигадувати якусь ротацію, бо як би не склалась у підсумку дуель проти турків, усе одно туринцям доведеться повертатись до справ у чемпіонаті, де місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон їм завчасно ніхто не віддаватиме, а попереду ще й дуель проти Роми. Тож "Стара Синьйора" в цьому шаленому темпі може й схибити. Можливо, це станеться на одній із найбільш галасливих арен Європи.

За версією букмейкерів, на перемогу Ювентуса можна поставити з коефіцієнтом 2.14, тоді як потенційний успіх Галатасараю оцінюється показником 3.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.50.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ГАЛАТАСАРАЙ : Чакир — Шоллої, Бардакджі, Санчес, Якобс — Торрейра, Сара — Сане, Гюндоган, Їлмаз — Осімген

Не зіграють: Балтаджі (дискваліфікація), Леміна (дискваліфікація).

Під питанням: Уньяй

ЮВЕНТУС : Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі, Камб’язо — Локателлі, Копмейнерс — Консейсан, Маккенні, Їлдиз — Девід

Не зіграють: Мілік (), Тюрам (), Влахович.

Під питанням: немає

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА