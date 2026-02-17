Ліга чемпіонів

Перед плейоф Ліги чемпіонів УЄФА Бурук підкреслив фізичну та психологічну готовність команди.

Головний тренер Галатасарай поділився очікуваннями перед першим матчем плей-оф Ліга чемпіонів УЄФА проти Ювентус, який відбудеться у Стамбулі.

Наставник підкреслив важливість командної компактності та балансу між атакою та обороною:

"І Ювентус, і Галатасарай — це команди, які нелегко нав'язують свою гру суперникам і можуть пресингувати високо на полі. Тому нам потрібно добре як атакувати, так і захищатися. Якщо залишатимемося компактними, атакуючи та захищаючись разом, у нас є шанс здобути важливу перемогу".

Бурук повідомив, що Лерой Сане, який пропустив близько 20 днів через травму, пройшов останні три дні тренувань і готовий зіграти.

Тренер підкреслив мобільність та тактичну гнучкість Ювентуса:

"Система гри суперника може змінюватися від матчу до матчу. Незалежно від схеми, найважливішим буде залишатися компактним та рухатися разом".

Він також звернув увагу на здатність суперника діяти ефективно на контратаках і наголосив на важливості правильного захисту у Лізі чемпіонів:

"Контратаки, захист і напад будуть дуже важливими для нас. Перевагу матиме команда, яка грає згуртовано, залишається компактною та чинить правильний тиск у потрібний момент".

Наставник Галатасарая підкреслив значення підтримки вболівальників:

"Ми хочемо відтворити атмосферу, яку ми створили раніше з нашими фанатами, і перемогти вдома, щоб отримати перевагу перед матчем-відповіддю".