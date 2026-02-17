Інше

Півзахисник Інтера повідомив наставнику національної команди про пріоритет клубної кар’єри.

Півзахисник Інтера Генріх Мхітарян наразі не розглядає можливість повернення до складу збірної Вірменії. Про це повідомила Федерація футболу Вірменії після зустрічі гравця з головним тренером національної команди Єгіше Мелікяном.

Розмова відбулася після поєдинку Серії А між Інтером та Ювентусом. Під час зустрічі 35-річний хавбек підтвердив, що на цьому етапі повністю зосереджений на виступах за міланський клуб і не планує відновлювати міжнародну кар’єру.

Також сторони обговорили низку питань, пов’язаних із розвитком європейського та вірменського футболу. Деталі розмови не розголошуються, однак у федерації підкреслили, що діалог відбувся у конструктивній атмосфері.

Нагадаємо, Мхітарян не виступає за національну команду з 2021 року. За час кар’єри у збірній він був її капітаном та одним із ключових гравців.