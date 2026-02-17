Півзахисник Інтера повідомив наставнику національної команди про пріоритет клубної кар’єри.
Генріх Мхітарян, getty images
17 лютого 2026, 12:00
Півзахисник Інтера Генріх Мхітарян наразі не розглядає можливість повернення до складу збірної Вірменії. Про це повідомила Федерація футболу Вірменії після зустрічі гравця з головним тренером національної команди Єгіше Мелікяном.
Розмова відбулася після поєдинку Серії А між Інтером та Ювентусом. Під час зустрічі 35-річний хавбек підтвердив, що на цьому етапі повністю зосереджений на виступах за міланський клуб і не планує відновлювати міжнародну кар’єру.
Також сторони обговорили низку питань, пов’язаних із розвитком європейського та вірменського футболу. Деталі розмови не розголошуються, однак у федерації підкреслили, що діалог відбувся у конструктивній атмосфері.
Нагадаємо, Мхітарян не виступає за національну команду з 2021 року. За час кар’єри у збірній він був її капітаном та одним із ключових гравців.