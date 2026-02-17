Інше

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 17 лютого, розпочавшись о 15:30.

Сьогодні, 17 лютого, юнацька збірна України U-18 проведе товариський матч проти Італії у рамках підготовки до першого раунду відбору Євро-2027.

Поєдинок пройде у Римі, а стартовий свисток прозвучить о 15:30 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Італія U-18 — Україна U-18:

Також додамо, що Україна проведе ще один спаринг проти італійців, який відбудеться 19 лютого о 12:00.

Нагадаємо, у відборі Євро-2027 Україна зіграє проти Чехії, Фінляндії та Естонії. Міні-турнір пройде з 25 до 31 березня.