Інше

У французького форварда м'язова травма.

Нападник Аль-Хіляля Карім Бензема може пропустити найближчі матчі саудівського клубу через травму. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 38-річний француз отримав травму на одному з останніх тренувань.

Попередньо футболіст пошкодив привідний м'яз стегна, однак точний характер травми та терміни відновлення будуть відомі пізніше після ще одного медичного обстеження.

Нагадаємо, Бензема перебрався в Аль-Хіляль цієї зими і в трьох матчах забив три голи та віддав одну гольову передачу.

У найближчих матчах Аль-Хіляль зіграє проти Аль-Таавона та Аль-Шабаба — 24 та 27 лютого. Після 22 турів Аль-Хіляль набрав 54 очки і посідає третє місце у чемпіонаті Саудівської Аравії, відстаючи від Аль-Ахлі на два бали.