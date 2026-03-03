Іспанія

Тібо Куртуа став єдиним гравцем мадридців, який підійшов до трибун після сенсаційного програшу Хетафе.

У домашньому матчі іспанського чемпіонату мадридський Реал зазнав несподіваної поразки від Хетафе з рахунком 0:1.

Бельгійський воротар "вершкових" став єдиним представником команди, хто підійшов до фанатського сектора, подякував за підтримку та перепросив за результат.

Після цього фіаско підопічні Альваро Арбелоа з 60 очками залишаються на другому місці в турнірній таблиці Ла Ліги. Відставання від Барселони збільшилося до чотирьох пунктів.

У наступному турі мадридці зіграють на виїзді проти Сельти.