Іспанія

Юний вінгер Реала отримав червону картку в грі проти Хетафе через надмірні емоції та нецензурні висловлювання.

Стали відомі подробиці вилучення 18-річного аргентинця Франко Мастантуоно наприкінці матчу Ла Ліги з Хетафе (0:1).

На 5-й доданій до другого тайму хвилині футболіст емоційно звернувся до арбітра Алехандро Муньїса, кілька разів вигукнувши: "Яка ганьба, яка довбана ганьба". Суддя негайно показав гравцеві пряму червону картку.

Через цей інцидент Мастантуоно загрожує двоматчева дискваліфікація. Таким чином, вінгер може пропустити найближчі поєдинки мадридців проти Сельти та Ельче.

Раніше Куртуа вибачився перед фанатами після поразки від Хетафе.