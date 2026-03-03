Іспанія

Іспанський фахівець підпише контракт із клубом до літа 2028 року.

Алавес визначився з новим головним тренером. Команду очолить досвідчений іспанський спеціаліст Кіке Санчес Флорес.

61-річний наставник уже погодив умови співпраці та має підписати контракт, розрахований до червня 2028 року. Останнім місцем роботи Флореса була Севілья, яку він залишив улітку 2024-го.

Наразі Алавес перебуває на 16-й позиції в турнірній таблиці Ла Ліги. В останніх п’яти матчах під керівництвом Едуардо Коудета команда набрала лише два очки, що й стало причиною змін на тренерському містку.

