Іспанія

Гравці Реала проігнорували пресу, а відставання від Барселони зросло до чотирьох очок.

Після мінімальної поразки від Хетафе у 26-му турі Ла Ліги (0:1) воротар мадридського Реала Тібо Куртуа звернувся до вболівальників на Сантьяго Бернабеу.

Бельгійський голкіпер став єдиним із футболістів вершкових, хто після фінального свистка підійшов до трибун. Він подякував уболівальникам за підтримку та попросив вибачення за невдалий результат.

Водночас інші гравці команди вирішили не спілкуватися з журналістами в мікст-зоні після завершення матчу.

Після цієї поразки Реал відстає від лідера чемпіонату Барселони на чотири очки, що ускладнює боротьбу за перше місце в турнірній таблиці.

Попереду на мадридців чекає непростий відрізок сезону. Окрім боротьби в Ла Лізі, вже наступного тижня Реал проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.