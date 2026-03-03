Мадридський клуб поступився Хетафе, що стало четвертим програшем команди під керівництвом Альваро Арбелоа.
Альваро Арбелоа, Getty Images
03 березня 2026, 14:57
Реал програв свій четвертий матч під керівництвом Альваро Арбелоа. Команда поступилася Хетафе в домашньому поєдинку чемпіонату Іспанії з рахунком 0:1.
З моменту призначення Арбелоа на посаду головного тренера мадридці в усіх турнірах здобули вісім перемог і зазнали чотирьох поразок, зокрема від Альбасете в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.
У наступному турі, шістнадцятого березня, Реал зіграє на виїзді проти Сельти.
