Кандидат у президенти каталонського клубу переконаний, що команда здатна відігратися у матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії.

Жоан Лапорта, який знову балотується на посаду президента Барселони, поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з мадридським Атлетіко. Попри поразку у першому матчі з рахунком 0:4, функціонер зберігає оптимізм.

"Я вірю в камбек, як і всі в Барселоні. Це можливо, і всі фанати налаштовані на такий результат. У нас здібна та мотивована команда, яка зробить це", — заявив Лапорта.

Він також додав, що молодість та розкутість нинішнього складу допоможуть впоратися з тиском: "Я знаю, у якому настрої перебувають гравці, і це найкращий спосіб вийти з такої ситуації. Ми будемо поруч із командою, щоб підтримати її".

Переможець цієї пари отримає путівку до фіналу Кубка Іспанії.