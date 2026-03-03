Кандидат у президенти каталонського клубу переконаний, що команда здатна відігратися у матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії.
Жоан Лапорта, Getty Images
Жоан Лапорта, який знову балотується на посаду президента Барселони, поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з мадридським Атлетіко. Попри поразку у першому матчі з рахунком 0:4, функціонер зберігає оптимізм.
"Я вірю в камбек, як і всі в Барселоні. Це можливо, і всі фанати налаштовані на такий результат. У нас здібна та мотивована команда, яка зробить це", — заявив Лапорта.
Він також додав, що молодість та розкутість нинішнього складу допоможуть впоратися з тиском: "Я знаю, у якому настрої перебувають гравці, і це найкращий спосіб вийти з такої ситуації. Ми будемо поруч із командою, щоб підтримати її".
Переможець цієї пари отримає путівку до фіналу Кубка Іспанії.