Іспанія

У вівторок ввечері Барселона прийматиме мадридський Атлетіко на Камп Ноу в матчі-відповіді півфіналу Кубка Короля. Після розгромної поразки у першій зустрічі на господарів чекає надскладне завдання.

Каталонська Барселона опинилася у вкрай скрутному становищі перед повторним поєдинком півфіналу, програвши першу гру з рахунком 0:4. Тепер "блаугранас" необхідно відігравати дефіцит у чотири м'ячі, щоб зберегти надії на трофей, тоді як "матрацники" прибувають до Каталонії з величезною перевагою, яку вони навряд чи збираються втрачати.

Барселона — Атлетіко Мадрид

Вівторок, 3 березня, 22:00, стадіон Камп Ноу, Барселона

Барселона підходить до цієї гри у незвично дискомфортному статусі. У першому матчі на "Метрополітано" команда Гансі Фліка була переграна за всіма статтями, проте домашні стіни та останні успіхи в Ла Лізі додають господарям оптимізму. Зокрема, напередодні каталонці впевнено обіграли Вільярреал (4:1), а Ламін Ямаль відзначився першим у кар'єрі хет-триком. Головною проблемою Фліка в першій грі була відсутність лідерів через травми, що завадило команді нав'язати свій ритм агресивному Атлетіко. Повернення ключових виконавців дає надію на камбек, хоча статистика свідчить, що матчі між цими суперниками останнім часом рідко завершуються внічию.

Атлетіко Мадрид, навпаки, домінував у першій зустрічі та націлений завершити справу професійно. Команда Дієго Сімеоне була швидшою та набагато ефективнішою у завершенні атак. У першому таймі мадридці забили чотири голи зусиллями Грізманна, Лукмана та Альвареса (також стався автогол Еріка Гарсії), фактично знявши питання про переможця дуелі. Поточна форма "рохібланкос" також надихає: три перемоги у п'яти останніх матчах, включаючи нещодавній успіх проти Реал Ов'єдо (1:0) завдяки пізньому голу Альвареса. Очікується, що Сімеоне обере компактний і дисциплінований стиль гри, аби стримати тиск Барселони та використовувати простір для контратак.

Кадрова ситуація Барселони залишається неоднозначною. Через червону картку в першій грі дискваліфікований Ерік Гарсія, а Роберт Левандовські поза грою через перелом очниці лівого ока. Також відсутні Крістенсен та де Йонг. Проте "блаугранас" отримали суттєве підсилення: Маркус Рашфорд, Рафінья та Педрі відновилися і готові допомогти команді. У Атлетіко через травму підколінного сухожилля не зіграє Джонні Кардосо, а Пабло Барріос повернеться лише в середині березня. Сімеоне, ймовірно, виставить перевірений дует нападників Серлот — Альварес, а Адемола Лукман збереже місце в атакувальній ланці.

Прохід Барселони у фінал оцінюється коефіцієнтом 8.00, тоді як успіх Атлетіко Мадрид — 1.07.

Орієнтовні склади

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Мартін, Бальде — Педрі, Ольмо — Ямаль, Ф. Лопес, Рафінья — Торрес.

Атлетіко Мадрид: Муссо — Руджері, Ганцко, Пубіль, Моліна — Сімеоне, Коке, Льоренте, Лукман — Альварес, Серлот.

Не зіграють: Е. Гарсія, Левандовські, Крістенсен, де Йонг (Барселона) — Кардосо, Барріос (Атлетіко Мадрид).

Під питанням: Гаві (Барселона).

Поточна форма

Очні зустрічі