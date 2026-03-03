Іспанія

Керманич Хетафе прокоментував сенсаційну звитягу над мадридським Реалом у межах іспанської Ла Ліги.

Головний тренер Хетафе Хосе Бордалас дав коментар після перемоги над мадридським Реалом. Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь гостей.

"Потрібно цінувати цю надважливу перемогу над Реалом, який бореться за лідерство. План на гру спрацював ідеально. Це саме те, чого я хочу: команда з менталітетом переможця, яка здатна втілити на полі все, над чим ми працювали протягом тижня", — цитує Бордаласа видання Marca.

Фахівець підкреслив складність завдання на домашній арені мадридців: "Ми всі знаємо, що перемогти на Бернабеу під силу не кожному. Це один із найкращих клубів в історії. Ми розуміли, що доведеться терпіти. Пишаюся хлопцями, вони довели, що здатні обіграти кого завгодно".

Також Бордалас зазначив, що хоча команда і віддалилася від зони вильоту, основна мета на сезон ще не досягнута. Наразі Хетафе має 32 очки та посідає одинадцяте місце. Реал залишився другим із 60 пунктами, відстаючи від Барселони вже на 4 очки.