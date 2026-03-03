Іспанія

Аргентинський талант Комо сумнівається у доцільності переходу до Мадрида наступного літа.

Півзахисник Комо Ніко Пас може відхилити пропозицію щодо повернення в мадридський Реал після завершення нинішнього сезону.

Реал продав 21-річного аргентинця влітку 2024 року, зберігши за собою право зворотного викупу. Попри те, що "вершкові" планують активувати цю опцію, сам гравець не поспішає повертатися до Іспанії. Пас щасливий у Комо, де має стабільну ігрову практику під керівництвом Сеска Фабрегаса, і побоюється, що в Мадриді знову опиниться в глибокому запасі.

У поточному сезоні Ніко Пас став одним із головних відкриттів Серії А, що вже принесло йому виклик до національної збірної Аргентини. Його чинний контракт з італійським клубом розрахований до 2028 року.

