Іспанія

Наставник Реала прокоментував домашню поразку від Хетафе та відставання від Барселони в чемпіонаті.

Мадридський Реал Мадрид зазнав другої поспіль поразки в чемпіонаті Іспанії. Після невдачі у виїзному матчі проти Осасуна (1:2) команда мінімально поступилася Хетафе на Сантьяго Бернабеу — 0:1. Єдиний м’яч у зустрічі забив Мартін Сатріано.

Після матчу головний тренер Реала Альваро Арбелоа взяв відповідальність за результат на себе:

"Це я несу відповідальність за цю поразку. Відсутність Мбаппе та Беллінгема як причина? Ні. Це Реал, у нас більш ніж достатньо гравців, щоб вигравати матчі. Я не збираюся шукати виправдання. Ла Ліга ще не завершилася. Залишилося 36 очок, і ми будемо боротися до кінця. Це лише чотири очки різниці, тож ми можемо скоротити відставання. Не звинувачуйте гравців — це моя провина", — цитує наставника Marca.

Попереду на мадридців чекає непростий відрізок сезону. Окрім боротьби в Ла Лізі, вже наступного тижня Реал проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.