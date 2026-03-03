Іспанія

Бразильський нападник Реала проходить медичне обстеження після пошкодження, отриманого у грі з Хетафе.

Нападник мадридців Родріго перебуває під наглядом лікарів для визначення ступеня тяжкості травми коліна. Про це повідомляє журналіст Рамон Альварес.

Бразилець повернувся до гри у матчі проти Хетафе (0:1) після майже місячної відсутності через тендиніт. Форвард з'явився на полі на п'ятдесят четвертій хвилині, проте знову зазнав ушкодження.

У поточному сезоні Родріго взяв участь у двадцяти семи матчах у всіх турнірах, забив три голи та віддав шість результативних передач.