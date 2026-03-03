Бразильський нападник Реала проходить медичне обстеження після пошкодження, отриманого у грі з Хетафе.
Родріго Гоес, Getty Images
03 березня 2026, 15:39
Нападник мадридців Родріго перебуває під наглядом лікарів для визначення ступеня тяжкості травми коліна. Про це повідомляє журналіст Рамон Альварес.
Бразилець повернувся до гри у матчі проти Хетафе (0:1) після майже місячної відсутності через тендиніт. Форвард з'явився на полі на п'ятдесят четвертій хвилині, проте знову зазнав ушкодження.
У поточному сезоні Родріго взяв участь у двадцяти семи матчах у всіх турнірах, забив три голи та віддав шість результативних передач.