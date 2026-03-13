Іспанець не зазначив про які рішення йдеться.
Жоан Лапорта
13 березня 2026, 20:47
Кандидат в президенти Барселони Жоан Лапорта висловився про суддівські рішення проти каталонської команди.
"Нам потрібна сильна команда, щоб протистояти рішенням суддів. Ось чому ми зібрали молодий і розкутий склад.
Ми лідируємо в Ла Лізі, а нас незаслужено демонізують. На телебаченні Реалу занадто багато наклепів на Барселону", – заявив Лапорта.
