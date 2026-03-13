Іспанія

Каталонський клуб висловив співчуття у зв'язку зі смертю Енріке Рейни.

Футбольний клуб Барселона з глибоким сумом повідомив про смерть свого колишнього президента Енріка Рейни. Відомий каталонський підприємець та спортивний функціонер пішов з життя у віці 85 років.

"Ми хочемо висловити наші найщиріші співчуття рідним, близьким, а також усій спільноті вболівальників Барси", — йдеться в офіційній заяві синьо-гранатових.

Енрік Рейна очолював блаугранас у перехідний та дуже непростий для клубу період — з 12 лютого по 6 травня 2003 року. Він обійняв цю посаду після гучної відставки Жоана Гаспара. Головним завданням Рейни було стабілізувати ситуацію в організації та підготувати ґрунт для нових президентських виборів (на яких згодом переможе Жоан Лапорта).

Хоча його перебування на посаді тривало менше трьох місяців, а головна футбольна команда переживала серйозний спад, інші спортивні секції клубу здобули під час його президентства три престижні трофеї: Баскетбол: Кубок Іспанії. До слова, того ж сезону баскетбольна Барса виграла ще й Євролігу. Хокей на роликах: Кубок Іспанії. Гандбол: Кубок ЄГФ.

Енрік Рейна залишив по собі пам'ять як відданий вболівальник і керівник, що взяв на себе відповідальність за клуб у найскладніший час, ставши своєрідним мостом до однієї з найуспішніших епох в історії Барселони.