Іспанія

Іспанець розуміє, яку посаду обіймає.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився щодо критики на свою адресу. Його слова наводить Marca.

"Я знаю, що наступна невдача — яка, сподіваюся, буде ще далеко або не настане ніколи — знову змусить усіх пильно стежити за мною. Наступна заміна, яку я зроблю, буде поставлена під сумнів, і це нормально. Справа не в мені, а в самій посаді.

Я вважаю, що вимоги завжди були дуже високими, а критика є невід’ємною частиною цієї ролі. Люди, які працювали тут і вигравали кілька чемпіонатів поспіль чи здобували багато титулів, або йшли звідси як найуспішніші тренери в історії Реала, протягом усього свого перебування на посаді стикалися з великою кількістю критики та сумнівів, які, на мою думку, часто були незрозумілими.

Це невід’ємна частина роботи. Мене це не дивує і не дуже турбує", — сказав Арбелоа.

Наразі Реал Мадрид посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, відстаючи від лідируючої Барселони на чотири очки.