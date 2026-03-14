Матч розпочнеться о 15:00.

Сьогодні, 14 березня, відбудеться матч 28 туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона на своєму полі прийме Атлетік Більбао.

Тренерський штаб каталонців на чолі з Мічелом ухвалив рішення випустити у стартовому складі двох українців – вінгера Віктора Циганкова та форварда Владислава Ваната.

Український воротар Владислав Крапивцов залишиться на лаві запасних.

Жирона: Гассаніга — Рінкон, Франсес, Блінд, Мартін — Циганков, Бельтран, Вітсель, Унахі, Рока — Ванат.

Запасні: Бланко, Крапивцов, Морено, Лопес, Ечеверрі, Мартін, Курума, Ба, Руїс.

Для 28-річного Циганкова це буде 24 матчі в сезоні — на його рахунку шість голів і два асисти. На рахунку 24-річного Ваната 26 матчів, десять голів та два асисти.

Матч Жирона – Атлетік розпочнеться о 15:00.