Валенсія не змогла відігратися після гола Костаса.

У матчі 28-го туру Ла Ліги Реал Ов'єдо на своєму полі приймав Валенсія. Поєдинок завершився мінімальною перемогою господарів — 1:0.

Долю зустрічі вирішив гол, забитий на 30-й хвилині. Автором єдиного м’яча став захисник Давід Костас, який допоміг своїй команді здобути важливу перемогу.

Після цього результату Валенсія посідає 13-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Реал Ов’єдо, попри перемогу, залишається на останній позиції.



Реал Ов`єдо — Валенсія 1:0

Гол: Костас, 30

Реал Ов`єдо: Есканделл — Відаль (Кальво, 85), Баї, Костас, Лопес (Коломбатто, 70) — Фернандес, Сібо, Фонсека (Ассан, 70), Ілич (Чайра, 63) — Рейна (Касорла, 85), Віньяс

Валенсія: Дімітрієвські — Коррея, Нуньєс, Кемерт, Гая (Бельтран, 80) — Рамазані, Родрігес, Угринич (Алмейда, 56), Данжума (Дуро, 56) — Герра, Умар (Ріоха, 56)

Попередження: Фернандес, Відаль, Фонсека — Коррея