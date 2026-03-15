У поєдинку 28-го туру Ла Ліга Реал Бетіс приймав Сельту. Матч відбувся на стадіоні Estadio de La Cartuja і завершився нічиєю — 1:1.

Гості швидко відкрили рахунок. Уже на 4-й хвилині відзначився нападник Ферран Жутгла, який вивів Сельту вперед.

Бетіс зміг відігратися після перерви. На 49-й хвилині гол забив захисник Ектор Бельєрін, зрівнявши рахунок у зустрічі.

Після цього результату Бетіс зберіг за собою п’яту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Сельта продовжує йти шостою.

Реал Бетіс — Сельта 1:1

Голи: Бельєрін, 49 - Жутгла, 4

Реал Бетіс: Вальєс — Бельєрін, Бартра, Натан, Фірпо (Гомес, 67) — Форнальс, Рока, Фідальго (Альтіміра, 86) — Руїбаль, Кучо (Бакамбу, 80), Еззалзулі

Сельта: Раду — Нуньєс (Родрігес, 58), Старфельт, Алонсо — Мінгеса, Сотело, Лопес (Моріба, 58), Каррейра — Дуран, Жутгла (Іглесіас, 66), Альварес (Сведберг, 66)

Попередження: Кучо, Антоні — Алонсо, Моріба