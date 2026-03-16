Напередодні відбулись чергові вибори на посаду президента каталонської Барселони, у яких переміг Жоан Лапорта, який і перебував у цій ролі останніх п’ять років.

Очолив результати голосування з показником у 66,6%, тоді як другим став Віктор Фонт із показником у 30,9%, який після поразки на виборах прокоментував волевиявлення членів клубу.

"Перш за все, я хочу висловити кілька слів вдячності нашому чудовому клубу, кожному з вас, сосьйос.

Чудово бачити, що всі члени клубу можуть обирати тих, хто його представлятиме найближчими роками. Ця пристрасть довкола виборчого процесу — це велика радість для нас, адже вона робить клуб особливим.

Тому дякую Барсі та всім членам клубу, які проголосували сьогодні, демонструючи силу впливу демократії.

Сам результат виборів є переконливим, і він дає нам багато натхнення — стільки сил, що це робить нас непереможними перед викликами сьогодення та майбутнього.

Ми продовжуватимемо захищати Барселону від усього і всіх. Думаю, що наступні роки будуть захопливими. Вони стануть найкращими в житті нашого клубу", — заявив іспанський функціонер.