Іспанія

Лапорта продовжить керувати Барселоною.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився щодо можливого повернення в каталонський клуб Ліонеля Мессі.

"Лео буде пов'язаний із Барселоною так, як він захоче. Двері "Барси" для нього завжди відчинені, якщо він захоче продовжувати зміцнювати та примножувати велич такої інституції, як Барселона. Ми завжди раді бачити Лео з нами", – сказав Лапорта.

Раніше повідомлялося, що Лапорта переміг на виборах президента Барселони та продовжить керувати клубом до 2031-го року.