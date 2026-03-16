Іспанія

Колишній тренер мадридців пов’язує зміну атмосфери в команді з відходом лідерів попереднього покоління.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті поділився думкою про зміни, які відбулися в мадридському Реалі після оновлення складу та приходу нових гравців.

Італійський фахівець зазначив, що на атмосферу в команді вплинув не лише трансфер Кіліана Мбаппе, а й відхід кількох важливих футболістів.

"У футболі всі змінюють деталі, і разом із цим змінюється атмосфера. Справа не лише в атмосфері, не лише в приході Мбаппе замість Крооса. У тому ж році пішов Начо, Карвахаль отримав травму, а Модріч почав грати менше. Пішло старе покоління, яке створювало фантастичну атмосферу в роздягальні, і на зміну прийшло нове покоління гравців, які привнесли в гру характер, індивідуальність та надавали приклад. Все не відбувається відразу, потрібен час", — сказав Анчелотті.

Він також підкреслив, що трансфер французького форварда збігся з кадровими змінами в колективі.

"Прихід Мбаппе збігся з відходом двох важливих гравців, Крооса та Начо, що змінило атмосферу. Мбаппе проявив себе фантастично, забивши близько 50 голів, і команда боролася за титули, тому що футбол заснований на дрібних деталях, і коли ви щось міняєте, не завжди все проходить гладко", — додав фахівець.

Раніше Анчелотті очолював Реал і виграв із мадридським клубом низку престижних трофеїв.