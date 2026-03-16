Ліга чемпіонів

Норвежець може не відновитися до матчу з Реалом.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва висловився напередодні матчу-відповіді з мадридським Реалом (перший поєдинок 0:3) в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Цей спорт навчив нас, що може статися будь-що. Незважаючи на те, що результат у Мадриді був дуже поганим, ми боротимемося до кінця.

Суперник дуже сильний. Вдома може статися багато чого. Ми намагатимемося створити для цього відповідну атмосферу.

Звичайно, я хотів би, щоб Ерлінг був на полі. Коли він грає ви забиваєте, а завтра нам потрібні голи. Багато голів", – сказав Бернарду.

Зазначимо, що Голанд відчув дискомфорт в області паху на останніх хвилинах гри АПЛ із Вест Гемом (1:1).

Матч-відповідь між Манчестер Сіті та Реал Мадрид відбудеться 17-го березня, о 22:00 за київським часом.