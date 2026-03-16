Флорентіно Перес особисто зацікавлений у трансфері Майкла Олісе до складу "вершкових".

Реал Мадрид розробляє амбітні плани щодо підсилення складу в літнє трансферне вікно. За інформацією джерел, іспанському гранду цікавий вінгер Баварії Майкл Олісе. Президент мадридців Флорентіно Перес високо оцінює ігрові якості француза і готовий запропонувати за нього вражаючу суму — 160 мільйонів євро.

Втім, мюнхенський клуб наразі не планує відпускати свого лідера найближчим літом. Олісе проводить у Німеччині вже другий сезон, за цей час він продемонстрував феноменальну статистику: у 93 матчах француз записав на свій рахунок 35 голів та 50 результативних передач.

Свій наступний поєдинок Баварія зіграє у середу, 18 березня, проти Аталанти в межах Ліги чемпіонів. Проте Майкл Олісе не допоможе своїй команді в цій зустрічі через дискваліфікацію, спричинену перебором жовтих карток.

Раніше повідомлялося, що гравець Реала незадоволений своєю роллю в клубі.