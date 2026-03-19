Іспанія

На тлі постійних чуток щодо майбутнього Гвардіоли, наставник іспанського клубу Мічел публічно підтвердив свої амбіції спробувати сили в англійському гранді.

Головний тренер Жирони Мічел підігрів інтерес до своєї персони, відверто заявивши про готовність зробити великий крок у кар'єрі та переїхати до Манчестера. Оскільки дискусії навколо того, як довго Пеп Гвардіола ще залишатиметься на Етіхаді, не вщухають, іспанський фахівець випромінює впевненість у власних силах.

Сьогодні 50-річний Мічел вважається пріоритетним внутрішнім кандидатом на заміну Гвардіолі. Пройшовши з Жироною шлях від другого іспанського дивізіону до історичного виходу в Лігу чемпіонів, він став одним з найуспішніших тренерів у глобальній мережі клубів City Football Group

Глибоке розуміння філософії робить його максимально логічним тактичним вибором для чемпіонів Англії. Крім того, Мічел уже бере активну участь у розвитку талантів Манчестер Сіті— зокрема, зараз він працює з молодим аргентинським даруванням Клаудіо Ечеверрі, що ще більше зміцнює його зв'язки з манчестерським керівництвом.

Під час недавнього спілкування з іспанською пресою Мічел не став приховувати своїх амбіцій закріпитися на найвищому рівні європейського футболу.

"Я готовий, я вважаю себе готовим тренувати будь-яку команду. Не знаю, чи бачать вони у Манчестер Сіті це так само. Очевидно, що там зовсім інше середовище, але я маю здатність адаптуватися і хочу спробувати", — наводить слова тренера MD.

Цікаво, що фахівець також згадав про тренерське крісло в мадридському Реалі, підтримавши легенду клубу Рауля як майбутнього кандидата для вершкових. Проте саме готовність Мічела очолити Сіті стала головною темою для обговорень.

Заяви Мічела з'явилися у показовий момент. Після недавнього вильоту з Ліги чемпіонів Манчестер Сіті стикається з необхідністю оновлення, і клубу, можливо, незабаром доведеться активувати план наступництва, який розроблявся роками.

Тим часом сам Мічел зосереджений на фініші поточного сезону Ла Ліги. Наразі його Жирона посідає 12-ту сходинку турнірної таблиці (34 очки після 28 турів). Після переконливої перемоги над Атлетіком з Більбао (3:0) минулого вихідного, команда готується до суботнього виїзного матчу проти Осасуни.