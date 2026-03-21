Іспанія

Українець довів свою профпригодність.

Легенда мадридського Реала Гуті висловився про українського воротаря "вершкових" Андрія Луніна на тлі травми Тібо Куртуа.

"Ми повністю довіряємо Луніну — він вже добре проявив себе, коли Куртуа був відсутній.

Проте Тібо залишається найкращим воротарем світу. Він не раз рятував команду, здійснюючи неймовірні сейви, які фактично витягували матчі. У Манчестері, наприклад, без двох-трьох його порятунків гра могла б скластися по-іншому", — заявив Гуті.

Свого часу Гуті провів у складі мадридського Реала 542 матчі, забив 77 голів та віддав 96 результативних передач. Разом з "вершковими" він тричі ставав володарем кубку Ліги чемпіонів та п'ять разів святкував перемогу у Ла Лізі.