Реал Мадрид залишиться без свого основного воротаря перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів проти Баварії.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа пропустить близько півтора місяця через травму м’яза прямого переднього квадрицепса правої ноги. Після медичного обстеження, проведеного вранці 19 березня, стало відомо, що стан бельгійця серйозніший, ніж очікувалося спочатку.

Куртуа відчув дискомфорт під час розминки перед матчем проти Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів на Етіхад Стедіум минулого вівторка. Попри це, він зіграв перший тайм і здійснив кілька ефектних сейвів. Проте неприємні відчуття не зникли, і після переваги мадридців у три голи тренер вирішив замінити його на Андрія Луніна.

Після підтвердження травми стало зрозуміло, що Реал не зможе розраховувати на бельгійця у матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, який відбудеться з 7 по 15 квітня.

У поточному сезоні Тібо Куртуа провів 41 матч у всіх турнірах, пропустив 39 м’ячів і 15 разів зберіг свої ворота "сухими".