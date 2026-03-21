Іспанія

У продовженні 29 тур Ла Ліги.

Хетафе втримав перемогу над Еспаньйолом (2:1)

Каталонці почали гру жвавіше та змогли двічі відправити мʼяч у ворота суперника. Щоправда, обидва голи скасували через офсайд. Гості з відповіддю не забарилися та забили два голи у доданий час першої 45-хвилинки. Цікаво, що обидва мʼячі підопічні Хосе Бордаласа забили зі стандартів.

На 45+3-й хвилині Дуарте головою замкнув подачу зі штрафного від Мільї. Згодом Арамбаррі підстеріг м'яч на дальній стійці після скидки Дуарте з кутового. Один мʼяч господарі таки відіграли. На цей раз все було легітимно.

У середині другого тайму після затяжної атаки мʼяч на фланзі опинився у Санчеса, і іспанець виконав височезну подачу. Голкіпер Сорія невдало зіграв на виході, а Роберто головою перевів круглого у порожні ворота. Папуги кинулися у фінальний штурм, але натомість ледь не пропустили втретє — Кіко Феменія не реалізував вихід віч-на-віч.

У підсумку Хетафе перемагає та обходить Еспаньйол у турнірній таблиці, піднявшись на 8-ме місце з 38 балами. Каталонці йдуть 9-ми, маючи у своєму активі 37 пунктів.

Еспаньйол — Хетафе 1:2

Голи: Фернандес, 68 - Дуарте, 45+3, Арамбаррі, 45+7

Еспаньйол: Дмітрович , Рідель (Рубіо, 78), Кабрера, Ромеро — Нгонге (Фернандес, 46), Еспосіто, Гонсалес, Долан (Каррерас, 78) — Терратс (Мілья, 65), Гарсія

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Джене, Дуарте, Ромеро, Ріко (Мартін, 34) — Феменія, Мілья, Арамбаррі (Боселлі, 84), Сатріано — Васкес

Попередження: Мілья, Еспосіто, Ромеро, Мілья — Ньйом, Джене, Мартін, Боселлі, Феменія