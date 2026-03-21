Іспанія

Леванте перестріляв Реал Овʼєдо в битві аутсайдерів (4:2)

Початок гри був за підопічними Кастро. Уже на стартових хвилинах господарі змогли двічі відзначитися. Дубль на рахунку молодого нападника Еспі. Цікаво, що форвард забиває вже четвертий матч поспіль.

Холодний душ допоміг гостям прийти до тями, адже ще до завершення першої 45-хвилинки на табло був нічийний рахунок. На останній хвилині основного часу першого тайму Чайра влучним ударом відіграв один мʼяч. А вже на 45+3-й хвилині Віньям ударом з пенальті відновив паритет.

Другий тайм виявився менш результативним. Команди діяли від оборони. Однак Лосада точним ударом рикошетом від ноги захисника влучив у нижній кут, знову вивівши свою команду вперед. У доданий час Ромеро поставив крапку, знявши питання про переможця гри. Нападник обікрав оборонців, вийшов віч-на-віч із голкіпером та впевнено реалізував свій шанс.

За підсумками зустрічі Леванте покращує свої шанси на виживання. Підопічні Кастро залишаються 19-ми, однак відстань до рятівної позиції становить 2 пункти. Королівський клуб черговою поразкою наблизив себе до Сегунди. Наразі Овʼєдо перебуває на 20-му місці, маючи у своєму активі лише 21 бал.

Леванте - Реал Ов`єдо 4:2

Голи: Еспі, 4, 25, Лосада, 52, Ромеро, 90+3 - Чайра, 44, Віньяс, 45+3 (пен)

Леванте: Раян — Тольян, Дела, Маттурро, Санчес — Рей (Рагубер, 89), Оласагасті — Гарсія (Абед, 84), Лосада (Мартінес, 61), Тунде (Ромеро, 75) — Еспі (Кортес, 75)

Реал Ов`єдо: Есканделл — Відаль, Баї, Костас, Лопес — Фернандес, Сібо (Коломбатто, 70), Фонсека (Касорла, 64), Чайра — Рейна (Форес, 80), Віньяс

Попередження: Рей, Рей — Баї, Касорла