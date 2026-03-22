Іспанія

Завершився матч 29 туру Ла Ліги.

Валенсія в гостях здолала Севілью (2:0)

Обидва колективи переживають не найкращі часи своєї славетної історії. Наразі обидві команди перебувають у нижній частині турнірної таблиці та борються за виживання. Підопічні Альмейди не знали смаку перемог уже місяць, тому дуже хотіли порадувати вболівальників на власному полі, але не судилося.

Перебіг подій абсолютно не вказував на те, що господарі програють, тим паче у два мʼячі, але гості продемонстрували нетипово для себе гарну реалізацію. На заключних хвилинах першого тайму кажани відкрили рахунок.

Варто відзначити всю атаку, яка передувала голу. Нуньєс перехопив мʼяч біля штрафного майданчика суперника й відпасував на Уго, а нападник пʼятою скинув на Рамазані. Бельгійський вінгер потужно пробив, але воротар парирував постріл. На добиванні першим був Дуро, який головою відправив круглого у сітку.

У доданий час першої 45-хвилинки підопічні Корберана подвоїли перевагу. Слід відзначити Ріоху, який віддав асист. 11-й номер продерся по флангу та прострілив у вільну зону вздовж штрафного. Рамазані в падінні замкнув пас. У другому таймі рохобланкос мали декілька чудових моментів, аби відзначитися, але марно.

У підсумку Валенсія набирає важливі три пункти, які дозволяють піднятися на 11-те місце та видихнути з полегшенням. Севілья залишається на 15-й позиції, відстань від зони вильоту становить всього 3 бали.

Севілья — Валенсія 0:2

Голи: Дуро, 38, Рамазані, 45+5

Севілья: Влаходімос — Аспілікуета (Адамс, 37), Гудель, Салас, Суасо — Санчес (Анхель Кармона, 48), Соу (Кастрін, 73), Агуме (Менді, 48) — Варгас (Осо, 71), Мопе, Санчес (Анхель Кармона, 48)

Валенсія: Дімітрієвські — Нуньєс, Таррега, Кемерт, Гая (Васкес, 26) — Родрігес, Герра (Пепелу, 89) — Ріоха, Алмейда (Лопес, 80), Рамазані (Бельтран, 66) — Дуро (Умар, 67)

Попередження: Агуме, Мопе — Бельтран